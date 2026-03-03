«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

Верховный суд Татарстана снова постановил пересмотреть уголовное дело ОПГ «Курицинские», «Зининские» и «Грязь». Сегодня был отменен оправдательный приговор Виктору Курицыну и Сергею Берендееву. О том, где потерялись еще трое подсудимых, что вменяли участникам группировок и почему сам Курицын просил отменить приговор, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Отмените мой приговор, мне не дали подготовиться к прениям»

Сегодня Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские» Виктору Курицыну и участнику ОПГ «Зининские» Сергею Берендееву.

В октябре прошлого года Приволжский суд Казани при участии присяжных вынес оправдательный приговор Курицыну и Берендееву по делу об убийствах и хранении оружия. Это решение обжаловала прокуратура Татарстана.

«Приговор и вердикт присяжных подлежат отмене из-за нарушений уголовно-процессуального закона. Одна из присяжных скрыла информацию об осужденном родственнике, что является нарушением. Прошу приговор Приволжского суда Курицыну и Берендееву отменить, как и освобождение Берендеева из-под стражи», – зачитывал представление в начале разбирательства представитель прокуратуры РТ.

В прениях по апелляции на приговор у адвоката Берендеева Владимира Якимова было другое мнение на этот счет. Он заявил, что с представлением прокурора не согласен и при вынесении приговора полностью были соблюдены требования уголовно-процессуального закона. Поэтому попросил судебную коллегию отказать прокуратуре в жалобе и представлении.

А вот один из подсудимых – Виктор Курицын по видеосвязи заявил, что жалобу прокуратуры поддерживает, и попросил отменить свой оправдательный приговор. Сделал он это в связи с тем, что еще до рассмотрения нынешнего уголовного дела он был осужден пожизненно в 2012 году. Чтобы временно смягчить себе условия – с колонии особого режима на СИЗО – он изначально и дал показания о преступлениях с 2001 по 2004 год. Теперь в комфортабельных условиях СИЗО он будет дожидаться пересмотра дела. К слову, он единственный, кто признавал вину.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Прошу приговор Приволжского суда отменить в связи с тем, что было нарушено мое право на защиту. Судья не дал мне допросить прямого свидетеля по одному из убийств. Кроме этого, мне не дали подготовиться к прениям с моим адвокатом, мне дали 20 минут до выступления в прениях. При этом наш разговор проходил в присутствии конвоя», – заявил Виктор Курицын.

В настоящее время он находится в СИЗО, до этого отбывал срок в колонии общего режима, куда суд отправил его и других участников ОПГ «Курицинские», признав их виновными в бандитизме, групповых убийствах и других тяжких и особо тяжких преступлениях. Приговор был вынесен в 2012 году, Курицын получил пожизненный срок.

«Из пяти обвиняемых на скамье подсудимых остались только двое»

Через несколько минут коллегия судей вернулась из совещательной комнаты, Верховный суд РТ постановил отменить приговор Виктору Курицыну и Сергею Берендееву, а дело направить на пересмотр в Приволжский суд Казани. Суд отказал прокуратуре в помещении Берендеева под стражу и назначил ему запрет определенных действий на три месяца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ноябре 2024 года начался пересмотр дела лидеров и участников ОПГ из «Грязи», «Курицинских» и «Зининских» в Приволжском суде Казани. Так как по первому решению районного суда дело прекратили из-за истечения сроков давности, но позже Верховный суд РТ это решение отменил.

На скамье подсудимых тогда снова оказались пять человек: руководитель ОПГ «Грязь» Рифкат Вахитов, лидер ОПГ «Курицинские» Виктор Курицын и трое участников ОПГ «Зининские»: Олег Зубарев, Сергей Берендеев, Вячеслав Степанов. Их снова обвинили в трех убийствах. А на Берендееве и Зубареве, кроме этого, было еще незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Стоит отметить, что после начала пересмотра дела подсудимые Вячеслав Степанов и Олег Зубарев заключили контракт с Минобороны РФ. А Рифкат Вахитов в перерыве между прекращением дела по истечении сроков давности и отменой этого решения Верховным судом РТ улетел в Турцию – как тогда рассказывал адвокат, лечиться от онкологического заболевания. Сейчас он находится в розыске.

Таким образом, из пяти человек в деле остались только Курицын и Берендеев, они и услышали оправдательный приговор от присяжных, который сегодня отменил Верховный суд РТ. Напомним, что оправдали их по двум убийствам, третий эпизод не имел к ним отношения и остался исключительно на совести Рифката Вахитова.

В чем же обвиняли криминальную пятерку? Следствие уверено, что Рифкат Вахитов и Виктор Курицын – лидеры разных ОПГ. По версии следствия, они периодически помогали друг другу в организации убийств неугодных им личностей. Зубарев, Берендеев и Степанов, по версии следствия, были исполнителями этих заказов.

В июне 2001 года, когда шла борьба за влияние внутри ОПГ «Зининские», участники группировки обратились за поддержкой к своим союзникам из ОПГ «Курицинские», в частности к Сергею Берендееву. Их конкурент был застрелен в собственном автомобиле на проспекте Победы, это был бывший лидер «Зининских» Андрей Николаев.

В 2003 году Виктор Курицын, опасаясь, что один из участников его банды может дать против него изобличающие показания, обратился к лидеру ОПГ «Зининские» с предложением организовать убийство. Берендеев и Зубарев выманили участника «Курицинских» – Марса Гиматова из его дома в Зеленодольске, вывезли его на автомобиле в окрестности деревни Кирпичный Спасского района и зарезали.

Последней жертвой стал лидер ОПГ «Грязь» Репин. В 2004 году он якобы хотел исключить из группировки Рифката Вахитова. Тогда Вахитов, как считает следствие, организовал его убийство. Для этого он договорился с Вячеславом Степановым.