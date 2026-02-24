Делегаты 30 стран хотят приехать на Международный форум потребкооперации в Казань

Представители 30 государств, в основном стран СНГ, заявились на участие в Международном форуме потребительской кооперации в Казани. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

«Думаю, что всего около 50 стран будет представлено на форуме. Этой работой сейчас занимается Центросоюз России», – рассказал он.

По словам Шаймарданова, на форум планирует приехать президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко.

Кроме того, в мероприятии примут участие руководители региональных потребительских обществ со всей России, отметил он.

Международный форум потребительской кооперации пройдет в Казани с 8 по 10 июля. Он будет приурочен к 195-летию системы потребкооперации России и 110-летию Татпотребсоюза. Тема форума этого года – «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли».

Подробнее о проведении этого мероприятия читайте в интервью «Татар-информа»: «Рашат Шаймарданов: «Потребительская кооперация никогда свою актуальность не потеряет».