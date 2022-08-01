Делегатов съезда ВКТ призвали использовать «Пушкинскую карту» в национальном воспитании

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин призвал делегатов VIII съезда Всемирного конгресса татар широко использовать возможности «Пушкинской карты» в приобщении детей к татарской культуре. Свое предложение он озвучил в ходе выступления на заседании съезда, который проходит в выставочном центре «Казань Экспо».

«Можно привезти детей в Казань, Татарстан на несколько дней и по Пушкинской карте отвести их в татарские театры, наши музеи, в Болгар, Биляр, Елабугу, Кырлай, по деревням, музеям Тукаевского маршрута, таким образом, дать им содержательное национальное воспитание. Вам нужно просто собрать группы и привезти сюда. Двери наших учреждений всегда открыты, можно организовать встречи с творческими людьми, мастер-классы, тем самым повышать уровень знания родного языка», — сказал Дамир Натфуллин.

Замминистра также обратил внимание делегатов на деятельность Национальной библиотеки Татарстана. «Национальная библиотека продолжает быть неким новым национальным общественным центром, там осуществляются многие татароязычные проекты — спектакли, концерты, мастер-классы, выставки, читательский клуб... Этот опыт также может быть полезен и вам», — отметил он.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин предложил использовать «Пушкинскую карту» для покупки билетов на отечественные фильмы.