Делегат с острова Сахалин: «Нам говорят: „Вам так хорошо — за вами стоит Казань“»

Руководитель образовательно-культурного центра «Туган тел», председатель национально-культурной автономии татар Сахалина Закия Валитова в преддверии юбилейного съезда татарского конгресса поделилась, что Татарстан — всегда был ориентиром для сахалинцев.

«Мы всегда с радостью возвращаемся в Казань. Казань, Татарстан — это наш ориентир. Не было бы у нас нашего Татарстана, Всемирного конгресса татар — не смогли бы мы здесь так хорошо развернуть нашу деятельность. Мы занимаемся сохранением традиций, культуры нашего народа, вопросами образования — все это благодаря поддержке Татарстана», — поделилась делегат с «Татар-информом».

Закия Валитова рассказала, что раз в год автономия собирается на Дальнем Востоке, обсуждает актуальные вопросы, при этом ни один другой народ так не делает.

«Представители других народов на Сахалине — мордва, мари, чуваши — смотрят на нас с завистью и говорят: „Вам так хорошо, за вами стоит Казань“. На острове Сахалин есть татарская воскресная школа. В этом году два наших выпускника уехали в Казань, еще двое в прошлом году поступили в казанские вузы. По-своему стараемся. Проводим фестивали и стараемся сделать их красивыми, интересными, чтобы не уронить честь нашего Татарстана и татарского народа», — рассказала представитель татарской диаспоры на Сахалине.

По ее словам, на Сахалине живут татары в шестом поколении, при этом очень многие не знают языка.

«На какие только хитрости не приходится идти, чтобы привести их в нашу школу! Это нас очень беспокоит. Есть ли какие-то пути решения этой проблемы? Всемирному конгрессу татар — 30 лет. Мы всегда были вместе, были едины. Хотя между нами восемь часов разницы во времени, мы постоянно находимся на связи. Благодарим Татарстан, наш конгресс. Спасибо им огромное», — заключила Закия Валитова.

Более 1,5 тысячи делегатов и почетных гостей прибудут в Татарстан 30 июля на VIII съезд Всемирного конгресса татар, освещать события будут 100 представителей СМИ со всего мира. Какие вопросы вынесут на рассмотрение съезда и какие мероприятия пройдут в Казани в эти дни, читайте в обзоре «Татар-информа».