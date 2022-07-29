Делегат Карелии: «Хотим слышать татарские песни, разговаривать на родном языке. Тоскуем»

Руководитель общества татарской культуры в Карелии «Чулпан» Фарида Фадеева рассказала, как проводится работа по сохранению родного языка в республике, а также поделилась ожиданиями от VIII съезда Всемирного конгресса татар.

Фарида Фадеева сообщила, что не в первый раз участвует в съезде. «Веду эту деятельность с 2012 года. 2022 год для Всемирного конгресса татар важная дата — ему исполняется 30 лет. Для нас конгресс — команда профессионалов, еще и ресурсный центр для национальных организаций. Мы всегда у них получали информационную, методическую поддержку. Это было место разных семинаров, форумов-обсуждений, нахождения новых знакомых, местом единения. Хорошо было бы нам не просто встречаться на форумах, но и объединившись, осуществлять и общие проекты», — таким мнением поделилась с «Татар-информом» собеседница агентства.

По ее словам, единение особенно важно для дальних и с малочисленным татарским населением регионов.

«Хочется слышать татарские песни, разговаривать на родном языке. Тоскуем. И вот это чувство нас ведет к единству, собирает вокруг центра — конгресса. Если бы проекты мы осуществляли совместными усилиями, то они были бы масштабнее», — добавила делегат.

Так, делегация от Карелии побывала в Кукморском районе, в Доме дружбы народов Татарстана. «Все это было сделано на основе договора с Домом дружбы народов. Когда к нам приезжают гости из Татарстана, мы говорим по-татарски, вспоминаем уже подзабытые слова, начинаем их применять», — рассказала представитель татар в Карелии.

Фарида Фадеева убеждена, что совместные проекты повышают уверенность, пробуждают силы для новых дел, воодушевляют. «Если бы средства массовой информации тоже больше уделяли внимания татарским общественным организациям в других регионах, писали о них, то это тоже было бы своего рода поддержкой для нас. Надо быть в более тесной связи с татарскими автономиями, местными организациями, больше с ними работать. Это даст только резонанс в работе. Именно так осуществляется девиз „Будем вместе, будем едины“», — заключила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на VIII съезд Всемирного конгресса татар ожидается 700 делегатов и 250 почетных гостей из 76 регионов России, 266 делегатов и почетных гостей из зарубежных стран и 300 делегатов из районов республики.