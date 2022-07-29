Делегат из Бурятии: «Татары, как птицы, стремятся в родные края — в Татарстан»

Член Совета Ассоциации народов России, председатель национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Батталова в преддверии VIII съезда ВКТ поделилась с «Татар-информом», какие темы и вопросы надеется обсудить с его участниками.

«Татарстан — колыбель наших предков. Татары, где бы они ни были, как птицы, стремятся в родные края — в Татарстан. Душой мы всегда на Родине. Когда мы встречаемся с Минтимером Шариповичем Шаймиевым, его ласково называем „наш бабай“, наш дедушка. Нынешний Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов стал для нас очень близким человеком. Он — духовный предводитель нашей нации. Мы, в зависимости от места жительства, хоть и немного отличаемся внешне, гордимся культурным наследием наших предков, говорим на одном языке», — подчеркнула Сажида Батталова.

Представитель автономии татар Бурятии заметила, что вдали от Татарстана для татар характерна ассимиляция.

«Часто приходится стать свидетелями разрыва связи между старшим и молодым поколением, утери языка. Нет того, чтобы вместе играть в игры, читать книги, петь колыбельные. Такая проблема есть не только у нас, но и везде. Глобализация угрожает даже языкам больших народов, к этому надо быть готовыми», — добавила собеседница агентства.

По ее мнению, чтобы сохранить татарский язык, необходимо создать сферу его применения, а регионам, национальным республикам, на примере Татарстана надо создавать полилингвальные школы.

«Сделав переводы татарского культурного наследия на русский язык, снимая национальное кино, мультфильмы, можно нашим соплеменникам, утерявшим язык, помочь прикоснуться к части этого наследия», — уверена Сажида Батталова.

Она полагает, что создание в сельской и городской местности на Дальнем Востоке, в Сибири, Урале и на юге России этнокультурных площадок, экспедиций, лингвоклубов и детских лагерей помогло бы повысить интерес жителей регионов к родным языкам.

«В этой связи нельзя забывать такие наши национальные праздники, как „Карга боткасы“, „Каз өмәсе“. Татарский мир не ограничивается только одним регионом, одним народом, он намного шире. Его надо постепенно открывать всей планете», — заключила председатель национально-культурной автономии татар Бурятии.

VIII съезд будет посвящен 30-летию образования Всемирного конгресса татар. С момента основания в 1992 году ВКТ смог объединить под своим крылом 460 общественных организаций, представляющих татарские диаспоры и национально-культурные центры, находящиеся в 43 странах, о чем ранее сообщал «Татар-информ».