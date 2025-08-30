Делегацию из Байконура познакомили с молодежной инфраструктурой Татарстана

Делегацию из Байконура, которая находится в Татарстане с рабочим визитом, познакомили с молодежной инфраструктурой республики. Об этом «Татар-информу» рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы активно взаимодействуем с Байконуром. В апреле молодежная делегация из Татарстана съездила туда на космодром, чтобы увидеть запуск пилотируемого корабля. Затем дети из Байконура приезжали отдыхать в детские лагеря нашей республики. Сейчас же в Казани находится большая делегация во главе с руководителем администрации города. Мы говорим о том, что нужно развивать гуманитарные связи. Показали им, какие есть у нас учреждения молодежной политики: посмотрели лагеря, молодежные центры, подростковые клубы», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, делегация из Байконура посетила объекты, связанные с образованием, и встретилась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, добавил Садыков.

Гости остались под большим впечатлением от Татарстана, отметил в беседе с агентством заместитель главы администрации Байконура Сергей Волков.

«Мы стараемся налаживать контакты с разными регионами страны. Татарстан – это великолепный партнер для сотрудничества. Здесь большой опыт по молодежной политике. Работает очень много программ, направленных на развитие и консолидацию молодых людей. Мы договорились с Рустамом Миннихановым о продлении программы отдыха наших детей в лагерях республики. В свою очередь, ребята из РТ будут приезжать к нам», – подчеркнул он.

Особенно его восхитило количество молодежи, проживающей в республике, и ее воспитанность и дружелюбность.

«Я даже специально вечером выходил прогуляться по улицам Казани, встречал много молодых людей. Все они были приветливы, здоровались, улыбались. Они – открытые и творческие. Думаю, уровень культуры здесь можно сравнить с Санкт-Петербургом», – заявил Волков.