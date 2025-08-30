news_header_top
Общество 30 августа 2025 14:46

Выпускники КазГИК смогут проходить стажировку в Байконуре

Достигнута договоренность о прохождении стажировки выпускников Казанского государственного института культуры в Байконуре. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель главы администрации города Сергей Волков.

«Мы провели переговоры с Казанским государственным институтом культуры о стажировке выпускников на базе культурных учреждений нашего города. Нам нужны режиссеры, хореографы, руководители секций», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что также достигнута договоренность и о прохождении обучения специалистов из Байконура в КазГИК.

#байконур #казгик
