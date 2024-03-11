Делегация Татарстана встретилась в Белгородской области с земляками-военнослужащими

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером — полпредом РТ в РФ Равилем Ахметшиным 11 марта совершила поездку в Белгородскую область, где встретилась с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Делегация в командном пункте одного из подразделений встретилась с российскими военнослужащими — призывниками срочной службы. Основная их часть — выходцы из Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

В месте дислокации российских военных делегацию принял начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками, Герой России генерал-полковник Александр Лапин — уроженец Казани. Он поблагодарил татарстанцев за очередной визит и постоянную поддержку своих земляков с начала СВО.

Равиль Ахметшин вручил передовым военным памятную медаль, изготовленную по заказу полпредства Татарстана к 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева, подарки и командирские часы Чистопольского завода со специальной гравировкой.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Делегация и ребята продолжили общение за чаем с татарским сладостями. Равиль Ахметшин также передал военнослужащим письма со словами поддержки от юнармейцов. Желающие смогли задать высоким гостям и военачальникам интересующие их вопросы и озвучить свои просьбы.

Татарстанцы привезли военнослужащим гуманитарный груз, составленный по согласованию с Минобороны России, на трех грузовых автомобилях. В его формировании участвовали полковник запаса Рафаэль Фаизов, Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана», Клуб Героев города Жуковский.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.