Вячеслав Гладков поблагодарил Татарстан за постоянную поддержку Белгородской области

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Беседа прошла в рамках очередного визита татарстанцев в регион для встречи с военнослужащими и передачи груза.

«Вячеслав Гладков поблагодарил руководство Татарстана, мэра Казани за постоянную поддержку. Напомнил, что в январе более 200 детей Белгорода посетили столицу Татарстана», — отмечается в телеграм-канале полпредства.

Губернатор рассказал, что ситуация в приграничном с Украиной регионе остается достаточно сложной и напряженной, и о том, как власти помогают попавшим в беду людям и продолжают поддерживать нормальную жизнь. Гладков назвал первоочередной задачей восстановление жилья, разрушенного в результате регулярных обстрелов.