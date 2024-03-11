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Вячеслав Гладков поблагодарил Татарстан за постоянную поддержку Белгородской области
Вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Беседа прошла в рамках очередного визита татарстанцев в регион для встречи с военнослужащими и передачи груза.
«Вячеслав Гладков поблагодарил руководство Татарстана, мэра Казани за постоянную поддержку. Напомнил, что в январе более 200 детей Белгорода посетили столицу Татарстана», — отмечается в телеграм-канале полпредства.
Губернатор рассказал, что ситуация в приграничном с Украиной регионе остается достаточно сложной и напряженной, и о том, как власти помогают попавшим в беду людям и продолжают поддерживать нормальную жизнь. Гладков назвал первоочередной задачей восстановление жилья, разрушенного в результате регулярных обстрелов.
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