Делегация Татарстана возложила цветы к памятнику «Воинам-победителям» в Якутске

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ Василем Шайхразиевым, председателем Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, сегодня, 22 июня, приняла участие в возложении цветов к монументу «Воинам-победителям» в Якутске. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

С речами на траурном митинге выступили Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Алексей Еремеев и вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделился 99-летний ветеран Наум Слепцов.

Слепцов специально пришел к монументу, чтобы почтить память двух своих старших братьев, один из которых вернулся с фронта, а второй погиб. Он призвал молодое поколение хранить память об участниках войны и гордиться ими.

«Мне как председателю организационного комитета очень приятно в этот день находиться на этой благодатной земле, на таком ответственном и историческом событии. Спасибо ветеранам войны за эту победу. Мы желаем вам долгих лет жизни!» — подчеркнул в своем выступлении заместитель Премьер-министра РТ Василь Шахразиев.

Когда речи завершились, собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу «Воинам-победителям» и Вечному огню.

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