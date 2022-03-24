Делегация Татарстана встретилась в Севастополе с призывниками из РТ

По договоренности с командованием Черноморского флота делегация Татарстана встретилась с призывниками из республики, которые сейчас проходят службу на ракетных кораблях «Самум» и «Бора», рассказали в Полпредстве Татарстана.

Сейчас здесь находятся около 25 выходцев из РТ. Заместитель Премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и глава Тетюшского муниципального района Татарстана Рамис Сафиуллин передали им памятные подарки и национальные угощения с малой родины. Затем вместе с военнослужащими и командованием кораблей почтили память погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Во встрече также принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов.

Ахметшин, в свою очередь, заявил, что это не последнее подобное мероприятие, так как многие из руководителей муниципальных районов Татарстана хотят лично проведать призывников.

«Подобные акции продолжатся. Главы и других районов Татарстана уже изъявили желание принять в ней участие», – подчеркнул он.