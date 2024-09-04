Делегация Татарстана в Душанбе обсудила подготовку кадров для предприятий

Фото: организаторы мероприятия

Делегация Татарстана приняла участие во встрече с представителями Комитета по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Таджикистана. Она состоялась на базе инженерно-педагогического колледжа в Душанбе.

Участие в обсуждении приняли председатель комитета Фарход Рахими, его первый заместитель Рахмон Давлатзода, заместитель Алишер Ализода, директора учебных заведений Душанбе и представители инженерно-педагогического колледжа, технического колледжа ТТУ им. Академика М.Осими и технологического колледжа.

Представители образовательных организаций сообщили о реализуемых направлениях подготовки специалистов.

Об организации начального и среднего профессионального образования в Таджикистане рассказал на встрече председатель Комитета по начальному и среднему профессиональному образованию Фарход Рахими. По его словам, в республике реализуется множество проектов в этой сфере, в частности за счет реализации проектов Школы молодых ученых и преподавателей в сфере начального и среднего профтехобразования стран СНГ, в которую входят Россия, Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан.

В республике действуют 65 лицеев, куда школьники поступают после 9-го класса, обучение ведется по 135 специальностям, 400 направлениям. После завершения 2-летнего обучения выпускники получают диплом, аттестат об окончании средней школы, рабочий разряд и возможность продолжить обучение в колледжах и вузах. В 88 колледжах — 209 специальностей и 200 направлений. Здесь реализуется трехгодичная программа образования и четырехгодичная — по медицинским специальностям.

Фото: организаторы мероприятия

«По учебным программам, по учебным планам я думаю, что таких больших расхождений нет по сравнению с российскими лицеями и колледжами. Пока мы находимся в одном пространстве образовательном — это образовательное пространство СНГ. То есть совпадает, кроме — у вас региональные, у нас — национальный компонент для средней школы», — заметил Рахими.

Сообщил он участникам встречи и о проблемах, существующих в образовательной сфере Таджикистана, мерах, которые принимаются для их решения. По словам главы комитета, главной проблемой остается устаревшая материально-техническая база. Вопрос постепенно решается благодаря тесному сотрудничеству с Правительством, донорами, грантодателями, в том числе Исламским банком развития, Азиатским банком развития, ЕС и другими.

Во-вторых, в стране отмечается нехватка учителей и мастеров, которые преподают в лицеях. Для устранения дефицита кадров в Таджикистане в том числе реализуется госпрограмма по развитию начального и среднего профобразования до 2030 года, ведется разработка и новой программы.

В 2024 — 2025 годах в стране будет построено около 20 новых лицеев и колледжей. «Перед нами сейчас такая задача — увеличить количество специальностей и довести до 1000 наименований. Вы знаете, в России по классификатору 5300 рабочих профессий, а у нас пока очень мало. Но вот сейчас будем расширять в зависимости от требований рынка труда — и внешнего, и внутреннего», — пояснил спикер.

В-третьих, необходимо решить вопрос цифровизации ресурсов. С этой целью в Таджикистане создается информсистема управления начальным и средним профобразованием, которая объединит порядка 160 образовательных учреждений. Также будет обеспечена прямая связь с работодателями, которая позволит им озвучить свои требования.

По данным Рахими, в Таджикистане проживают порядка 600 тысяч граждан, у которых нет определенных профессий. Работа комитета сосредоточится на них, прежде всего на молодых людях. В республике развернута крупная рекламная кампания. Цель — замотивировать как можно больше граждан к получению начального и среднего профессионального образования. К примеру, они могут пройти не только программы, рассчитанные на несколько лет, но и краткосрочные курсы: месячные, двух-трехмесячные. В скором времени вместо сертификатов они тоже будут получать дипломы.

«Диплом на трех языках: на таджикском, русском и английском. Наш трудовой мигрант, гражданин, куда бы ни поехал, чтобы у него не было проблем с переводом [документа]», — объяснил он.

В настоящее время готовится образец такого диплома.

Во время встречи были затронуты вопросы подготовки специалистов в Татарстане и Таджикистане и совместные проекты, в том числе с участием таких крупных работодателей, как КАМАЗ, особая экономическая зона «Алабуга», строительные компании, предприятия АПК.

Фото: организаторы мероприятия

По словам первого заместителя министра образования и науки РТ Андрея Поминова, подготовка специалистов среднего звена в России и Таджикистане выстроена по очень близким системам. В своем выступлении он осветил вопросы организации системы высшего образования в Татарстане, подготовки кадров в транспортной отрасли, программ повышения квалификации и другие.

«Единственное отличие: у нас не разделяют сегодня начальное и среднее профессиональное образование. По законодательству это обучение происходит в одних организациях. У нас нет отдельно лицеев и колледжей — у нас колледжи или техникумы», — заметил он.