Представители Татарстана станут волонтерами на X Восточном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Правительства Приморского края

Представители активной молодежи Татарстана войдут в число волонтеров, которые будут помогать участникам X Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

Серия тренингов для добровольцев, которые примут участие в работе на полях юбилейного Восточного экономического форума, подошла к концу. На территории Дальневосточного федерального университета волонтеры прошли инструктажи по функциональным направлениям работы на ВЭФ, а также прослушали лекции по эффективному взаимодействию в команде, отметили в пресс-службе.

«В этом году Восточный экономический форум объединит 650 волонтеров из разных регионов России. Это активная молодежь не только из Приморского края, но и из Камчатского края, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, а также других регионов», – заявил руководитель регионального Агентства по делам молодежи Роман Ковбас.

Помимо прочего, для добровольцев провели традиционные трехдневные тренинги на командообразование, коммуникацию и сплочение, отметила руководитель ресурсного центра добровольчества региона Екатерина Сушко.

Волонтеры ВЭФ будут жить в гостиницах кампуса ДВФУ, им предоставят трехразовое питание и трансфер к площадкам. Также для них разработана уникальная экипировка и мотивационная программа. По завершении форума пройдет торжественная церемония, где подведут итоги работы и наградят отличившихся добровольцев.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема сформулирована следующим образом: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».