Делегация Татарстана прибыла на главный молодежный форум ПФО «iВолга»

В самарской области стартовал молодежный форум «iВолга». В этом году он проводится уже в 11-й раз. Ежегодно участие в нем принимает делегация Татарстана. Так, в этом году республику представляют 112 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Из них 36 участников планируют представить на форуме свои грантовые проекты, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Сквозной темой программы форума в этом году станет «Организация событий». Его программа форума охватит восемь образовательных смен и три специальных трека.

Участников ждут тренинговые занятия по выбранной смене, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами и многое другое.

Напомним, что организатором одной из 11 образовательных смен – «Флагманы молодежи» – станет Татарстан. Смена «Флагманы молодежи» — это образовательная программа для лидеров и активистов молодежной политики. На смене участникам предстоит разработать дорожные карты по организации событий, а авторы лучших работ получат возможность войти в Кадровый резерв государственной службы молодежной политики ПФО.

«iВолга – это еще одна площадка, где вы можете получить опыт, образование, новые навыки и компетенции. Безусловно, это возможность найти единомышленников, подружиться с другими регионами и защитить свои проекты. Желаю каждому из участников с пользой провести время и проявить себя», – обратилась к делегации Татарстана первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Добавим, что на протяжении всего форума на территории Мастрюковской поляны будет также действовать Шатер делегации Татарстана, где пройдут конкурсы, мастер-классы и другие занимательные интерактивы, посвященные культуре и традициям республики.