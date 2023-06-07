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Татарстан впервые проведет собственную смену на главном молодежном форуме ПФО «iВолга»
Впервые Татарстан проведет свою собственную смену под названием «Флагманы молодежи» на форуме «iВолга». Уникальным станет формат смены, благодаря которому около 400 участников смогут пройти программу по четырем направлениям: «Созидатели событий в молодежных организациях», «Созидатели молодежных событий», «Созидатели молодежных смыслов» и «Созидатели смыслов в образовательных организациях», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Традиционно форум «iВолга» – это большая площадка для всей молодежи ПФО – к слову, это 2 тыс. молодых людей, – где они могут заявить о себе. Нам очень ценно, что Татарстану доверили проведение целой смены – безусловно, нам есть чем поделиться. В рамках программы участники познакомятся с лучшими практиками по реализации молодежной политики, обсудят и выработают решения по проведению событий в соответствии с федеральными и региональными стандартами», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Он добавил, что в рамках смены пройдут три подсмены. В том числе для 100 сотрудников учреждений молодежной политики региональных органов власти и муниципальных образований регионов ПФО и для 50 проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования ПФО проведут курсы повышения квалификации.
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