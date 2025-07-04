Делегация Татарстана посетит Баня-Луку в Республике Сербской

Милорад Додик на встрече с Рустамом Миннихановым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстанская делегация посетит столицу Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) – город Баня-Луку. Об этом заявил Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Особенно продуктивными были встречи (на Петербургском международном экономическом форуме – прим. Т-и) с представителями регионов России. <...> С главой Татарстана Рустамом Миннихановым согласован визит делегации Татарстана в Баня-Луку 21 июля с целью детального анализа потенциала совместной работы», – заметил политик.

В ходе встречи 19 июня на полях ПМЭФ с Милорадом Додиком Раис РТ Рустам Минниханов заметил, что Министерство промышленности и торговли Татарстана прорабатывает визит делегации в Республику Сербскую.

«Я благодарен вам за внимание, которые вы оказываете нашей делегации. Я знаю, что ваш регион – один из самых развитых, и мы готовы к любым формам сотрудничества», – отметил в свою очередь тогда руководитель энтитета.