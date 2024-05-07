Делегация Татарстана на форуме в ОАЭ пригласит инвесторов на мероприятия БРИКС в Казани

Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра республики Романом Шайхутдиновым участвует в Ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress 2024 в столице ОАЭ Абу-Даби. Внимание татарстанцев на полях международного события будет сосредоточено на привлечении ими компаний, инвесторов и инфраструктурных операторов для участия в Саммите, Играх и других мероприятиях БРИКС, которые пройдут в 2024 году в Казани.

«Цель участия делегации Татарстана в форуме — по поручению руководства страны выстроить взаимодействие со странами исламского сотрудничества и их центральным игроком — Объединенными Арабскими Эмиратами», — сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Форум, посвященный трансформационным изменениям в глобальном инвестиционном ландшафте, собрал лидеров и отраслевых экспертов со всего мира.

Напомним, Казань примет два крупнейших события — Игры БРИКС (с 12 по 23 июня) и Саммит БРИКС (с 22 по 24 октября). О том, как столица республики готовится к международным мероприятиям, читайте в материале «Татар-информа».