Делегация ОАЭ прибыла в Казань на международный форум «Формируя будущее»

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов сегодня прибыла в Казань на Международный форум министров образования «Формируя будущее». Ее возглавляет директор Emirates schools establishment Мухаммад аль-Касим.

«Мы поддерживаем наши общегосударственные связи, и я благодарен, что попал на этот форум. Надеюсь, что в будущем у нас наладятся еще более хорошие отношения и наши государства будут процветать», — сказал аль-Касим.

При этом глава делегации ОАЭ пояснил, что прибыл на форум ради обмена знаниями, в первую очередь — в сфере преподавания.

Ранее участие в форуме «Формируя будущее» подтвердили представители 28 стран мира. Планируется, что главными гостями мероприятия станут помощник Президента России Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ограниченными возможностями здоровья, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.

Международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет 7–9 июня 2023 года в Казани. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева». Организаторами форума выступают Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан.