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Делегация ОАЭ прибыла в Казань на международный форум «Формируя будущее»
Делегация Объединенных Арабских Эмиратов сегодня прибыла в Казань на Международный форум министров образования «Формируя будущее». Ее возглавляет директор Emirates schools establishment Мухаммад аль-Касим.
«Мы поддерживаем наши общегосударственные связи, и я благодарен, что попал на этот форум. Надеюсь, что в будущем у нас наладятся еще более хорошие отношения и наши государства будут процветать», — сказал аль-Касим.
При этом глава делегации ОАЭ пояснил, что прибыл на форум ради обмена знаниями, в первую очередь — в сфере преподавания.
Ранее участие в форуме «Формируя будущее» подтвердили представители 28 стран мира. Планируется, что главными гостями мероприятия станут помощник Президента России Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии образования Ольга Васильева.
В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ограниченными возможностями здоровья, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.
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