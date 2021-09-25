Делегация АО «Татмедиа» осмотрела строительство детской здравницы «Ак Барс» в Крыму

Делегация медиахолдинга «Татмедиа» ознакомилась с ходом строительства детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс» на живописном берегу Крыма в Форосе — уникальном ландшафтом парке возле Ялты. Планируется, что оздоровительный комплекс примет первых детей на отдых уже в этом году.

«Первую очередь строительства планируется сдать до конца текущего года, вторую — к июню 2022-го. В рамках первой очереди возведены многофункциональный спортивный комплекс, клуб, столовая, спальный корпус для детей. Также активно благоустраивается прилегающая территория. В рамках второй очереди будет построен бассейн и еще один спальный корпус», — рассказала представитель застройщика — ГУП «Татинвестгражданпроект» Кира Маслова.

Строительство детского комплекса стартовало в начале 2021 года. Раньше здесь было заброшенные здания и сооружения, теперь же благодаря строительству парк приобрел современный облик. Комплекс общей площадью 7,2 гектара расположится на территории парка, которая занимает 70 гектаров.

На месте строящегося сейчас объекта уже существовал детский оздоровительный лагерь. Но его инфраструктура пришла в негодность. Корпуса возводятся на месте старых, разрушенных зданий. Теперь здесь будет современный комплекс, куда на встречу с детьми будут приглашаться известные наставники.

Здесь смогут отдохнуть дети как из Татарстана, так и из других регионов России. «Концепция смен на сегодняшний день разрабатывается. Предполагается, что в центре будут организованы профильные смены. В разные смены сюда смогут заехать юные спортсмены, представители культуры, а также дети, которые заняты в науке, и многие другие. Первую смену в техническом режиме планируем увидеть в этом году», — уточнила представитель застройщика.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что делегация АО «Татмедиа» находится с рабочей поездкой в Крыму. Цель визита — налаживание информационных и культурных связей между двумя республиками. В состав делегации вошли главные редакторы, известные писатели и поэты Татарстана, которые популярны у общественности Крыма.