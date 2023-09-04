Делегация Минэнерго Казахстана посетила «Казаньоргсинтез»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Делегация Министерства энергетики Казахстана, которая принимала участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, в рамках рабочего визита в нашу республику посетила «Казаньоргсинтез».

Для делегации из Казахстана провели экскурсию по предприятию. Производство оценили директор Департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Казахстана Уалихан Избасканов и управляющий директор Samruk-Kazyna Ondeu Жандос Оразалиев, а также директор Департамента нефтегазового актива АО «Самрук-Казына» Иван Коротков.

Первой точкой визита стала модернизированная установка изопропилбензола, которая открылась 28 августа при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя Совета директоров СИБУРа Леонида Михельсона.

«Татарстан динамично развивает нефтегазохимию. “Казаньоргсинтез” – это один из флагманов, который мы хотели посетить. Приехать на нефтегазохимический форум и не посетить “Казаньоргсинтез” было бы большой ошибкой. На сегодня в Казахстане реализован завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн, а также планируется реализация совместно с СИБУРом проекта полиэтилена мощностью 1 млн 250 тыс. тонн. Поэтому мы заинтересованы в изучении подобных проектов: как всё устроено, какие технологии используются», – отметил Избасканов.

«Впечатлила способность той науки, которая развивается в стране, справляться с санкциями в части решения вопросов технологий, которых не хватает, чтобы своими силами все это решать. Эта наука очень нужна и нам. Взаимодействие с вами дало бы нам хороший эффект для развития нефтегазохимии», – продолжил директор Департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Казахстана.

Также гостям рассказали о ходе модернизации реактора «В», который планируют ввести в эксплуатацию после реконструкции в IV квартале 2024 года.

«Предприятие хорошее, современное. Продукция выпускаемая – самая нужная. Впечатлила модернизация, которая происходит, и как ребята справляются собственными силами с теми производственными проблемами, с которыми они сталкиваются. С точки зрения экологии тоже есть хорошие наработки», – подчеркнул Оразалиев.

Иван Коротков также положительно отозвался о предприятии, отметив, что остался под впечатлением от преемственности среди работников.

«Больше всего меня впечатлило то, что здесь есть преемственность среди работников, компетентные люди, которые длительное время работают. Они легко и доступно могут объяснить, рассказать о своей деятельности. Есть видение по непрерывному совершенствованию и улучшению – о чем многие говорят – но здесь оно реализуется. Проводится работа по модернизации, есть видение по источникам сырья, видение куда нужно расти, где совершенствоваться. Приятно, что большое внимание уделяется экологии. Ждем запуска совместного проекта в Казахстане. Надеемся, что лучшие технологии, лучшие практики СИБУРа будут применены в нашем проекте по полипропилену и в будущем по полиэтилену», – подчеркнул представитель «Самрук-Казына».