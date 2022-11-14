Семьи мобилизованных нижнекамцев навестили их в «Казань Экспо» и на танковом полигоне

Делегация из Нижнекамска навестила мобилизованных земляков, которые сейчас проходят подготовку к службе в «Казань Экспо» и на учебном полигоне Казанского танкового училища. Для родных и близких мобилизованных от администрации были организованы автобусы. Военнослужащим передали гостинцы, в сборе которых участвовали все неравнодушные горожане.

«Все хорошо, настрой у нижнекамцев боевой, все ребята большие молодцы», — поделилась с «Татар-информом» вице-мэр Марина Камелина, которая также посетила мобилизованных бойцов.

Ребятам передали медикаменты, а также «сладкие письма» от лицея «Тема 37». «Но главное, конечно, это те минуты общения, которые получили близкие. Столько теплоты, внимания, заботы, любви», — рассказала заммэра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамск отправил гуманитарную помощь добровольцам отряда «Барс-13».