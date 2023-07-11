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Делегация Апастовского района РТ приняла участие во Всероссийском дне поля
На прошедшем в Татарстане Всероссийском дне поля глава Апастовского района РТ Айрат Зиганшин встретился с генеральным директором сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андреем Вовком. Стороны обсудили очередной этап развития логистического комплекса в Апастовском районе, который был открыт год назад в дни «АгроВолги». Он стал вторым центром дистрибуции компании в республике, сообщает пресс-служба района.
«Удобрения — залог достойного урожая. Развитие логистики минеральных удобрений — значимый фактор роста в сельском хозяйстве. Мы видим, как центр дистрибуции повышает доступность удобрений для хозяйств нашего района и соседних территорий», — заметил Айрат Зиганшин.
Андрей Вовк в свою очередь обратил внимание на то, что центр дистрибуции обеспечивает растущий спрос на удобрения со стороны сельхозпредприятий и расширяет ассортимент продукции под задачи растениеводов.
«АПК Татарстана последовательно развивает технологии минерального питания. За шесть месяцев этого года мы поставили в Татарстан более 40 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений, а за последние пять лет — уже около полумиллиона тонн. Это крепкий фундамент для стабильного растениеводства, сохранения продовольственной безопасности страны», — отметил он.
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