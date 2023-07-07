Минниханов и Патрушев открыли Всероссийский день поля в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сегодня торжественно открыли Всероссийский день поля и Х чемпионат России по пахоте. Мероприятия проходят в на территории «Казань Экспо».

«Отрадно, что такое масштабное событие проходит именно в нашей республике. Наши сельчане смогут продемонстрировать потенциал Татарстана, поделиться и перенять опыт, приобрести новых деловых партнеров. Мы очень ценим эти возможности», – сказал руководитель республики.

Минниханов выразил уверенность, что каждый из участников найдет здесь интересную тему для развития своего производства.

«Важно, что Всероссийский день поля – мероприятие не только для профессионального сообщества, а общий праздник сельчан и горожан», – подчеркнул он.

Патрушев добавил, что в этом году впервые объединили выставку Всероссийский день поля и Х чемпионат России по пахоте в одно масштабное событие. «Хочу поблагодарить гостеприимный Татарстан за поддержку в организации этого мероприятия», – заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минсельхоза назвал Всероссийский день поля «витриной» передовых достижений России в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе и во всех смежных отраслях.

«В выставке участвуют представители сфер растениеводства, животноводства, переработки, науки, технологий, банковского сектора и сельхозмашиностроения. На развитие профессионального диалога как всегда ориентирована насыщенная деловая программа», – отметил он.

По словам министра, Чемпионат по пахоте – «еще одно важное мероприятие в отраслевой повестке» – ежегодно расширяет свои границы. В этом году в юбилейном событии участвуют команды механизаторов из 37 субъектов России, а также Беларуси и других дружественных стран.

«Помимо ярких соревнований он включает деловые мероприятия. В частности, машиностроители демонстрируют технические новинки, которые очень нужны нашей отрасли», – продолжил Патрушев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он заметил, что российскому АПК есть чем гордиться. Так, например, в прошлом году сельхозпроизводство показало рекордные темпы роста. «Несмотря на новые вызовы, нам удалось собрать исторический урожай, полноценно обеспечить всем необходимым внутренний рынок. И мы помогли дружественным государствам – на экспорт отправили значительные объёмы качественной продукции», – перечислил министр.

При этом, по его мнению, нельзя останавливаться на достигнутом. «Мы продолжаем работу по эффективности всех отраслей АПК. Результат этой работы зависит от каждого из нас. А мы со своей стороны продолжим оказывать аграриям всю необходимую поддержку», – заключил глава Минсельхоза.

До начала церемонии открытия Минниханов и Патрушев ознакомились с передовыми разработками в области селекции, агрохимии, защиты растений, высокотехнологичной техникой, представленной на выставке. В обходе принял участие Государственный Советник Минтимер Шаймиев.