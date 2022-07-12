Меценаты пожертвовали более 17 млн рублей на строительство Соборной мечети в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил строящуюся Соборную мечеть «Джамиг», чтобы поздравить верующих с праздником Курбан-байрам и встретиться с меценатами, благодаря которым ведется активное строительство мечети. Об этом ое рассказал в своем телеграм-канале.

«Спасибо каждому, кто оказывает помощь. Я верю, что ближайшем будущем мусульмане смогут молиться в Соборной мечети, которая станет украшением нашего города», – написал Магдеев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мечеть будет состоять из пяти этажей, в ней будет пять куполов и четыре минарета. Объект рассчитан на 3,2 тыс. верующих.

По информации пресс-службы мэрии, строительные организации города поставляют железобетон, арматуру и другие стройматериалы: это компании «Домкор», «Мегаполис», «ТЭМПО». Также ряд крупных бизнесменов выделяют финансовые ресурсы для продолжения строительства мечети.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

По итогам второго квартала этого года в Фонд финансовой поддержки от верующих и меценатов строительства комплекса «Соборная мечеть» поступило свыше 17 млн рублей, из них в безналичной форме — свыше 15 млн 671 тыс. рублей, наличными — 1 млн 465 тыс. рублей.

«В строительстве помогают все, весь город. Если мы так будем продолжать, будут мечети и все остальное», — рассказал имам-мухтасиб Челнов Альфас Гайфуллин.

После проведения намаза состоялся обед в честь праздника. Глава автограда поблагодарил неравнодушных горожан за отклик.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В 1992 году было принято решение о выделении земельного участка в 15 комплексе Нового города под строительство Соборной мечети. Масштабные работы начались только в 2017 году по решению руководства города.

Ранее Председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов в беседе с «Татар-информом» отметил необходимость возведения Соборной мечети в Казани, а также поделился опытом строительства мечети «Джамиг» в Автограде.