«Делаете жизнь детей лучше»: в Казани наградили общественных воспитателей РТ

В Казани сегодня прошла церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан-2025». Победителями стали общественные воспитатели из 17 районов республики, Казани и Набережных Челнов.

Обладателей первого, второго и третьего места конкурса наградили уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова и начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова.

«Низкий поклон и слова благодарности за ваш труд. Очень трудно работать с детьми – они растут, им нужны новые технологии, новое внимание. Но главное – всегда есть добро, которое вы отдаете нашим детям. Чужих детей не бывает. Спасибо вам за то, что вы любите детей, ставите их на нужный путь», – сказала общественным воспитателям Захарова.

Первое место в конкурсе заняла социальный педагог молодежного подросткового клуба «Ракета» Центра содействия молодежи Альметьевска Лилия Валиуллина. Второе место досталось председателю Ассоциации ветеранов боевых действий Азнакаевского района РТ Альфису Мурзину. На третьем месте – юрист Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Казани, заместитель председателя Союза отцов Татарстана Амир Мамин.

Награды получили также победители в четырех номинациях. Так, в номинации «Традиционные ценности» первое место заняла глава Михайловского сельского поселения Муслюмовского района РТ Нажима Ращупкина.

Первое место в номинации «На благо Отечества» завоевала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии №2» Чистопольского района РТ, старший специалист местного отделения «Движения Первых» Алевтина Артемьева.

Победителем в номинации «Путевка в жизнь» признана советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Тетюшской кадетской школы-интерната имени генерал-майора В. А. Хапаева Галина Росеева.

Первое место в номинации «Гражданская позиция» досталось директору Базарно-Матакской гимназии имени Наби Даули Алькеевского района РТ Фариде Яруллиной.

«Хочу поблагодарить вас, общественные воспитатели, за то, что вы в свободное от работы время вкладываете душу в наших детей, помогаете им найти себя в этом непростом мире, своим личным примером показываете, что такое добро. Вместе с вами мы делаем жизнь наших детей лучше», – обратилась к конкурсантам первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В Татарстане полмиллиона детей учатся в школах, из них более 60 тыс. стоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, добавила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«И точно 10 тыс. из них нуждаются именно во внимании общественных воспитателей. Пока у нас более 2 тыс. общественных воспитателей. Значит, есть еще 8 тыс. вакантных мест. Поэтому приглашаю всех присоединиться к этому движению. Пока есть такие неравнодушные люди, как общественные воспитатели, которых, наверное, можно приравнять к педагогам по своему образу мышления, образу жизни, по внутреннему ощущению, мы можем быть спокойными за наших детей, за наше будущее», – заявила она.

Более 2 тыс. общественных воспитателей в Татарстане закреплены за 2030 несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Это 80% от общего числа поставленных на учет.

Ежегодно по исправлению снимается с учета 74 – 80% подростков, имеющих общественных воспитателей, за девять месяцев 2025 года – 75%.