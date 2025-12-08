Фирдинант Гилемзянов стал лучшим общественным воспитателем несовершеннолетних РТ

Обладателем Гран-при Республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ – 2025» стал Фирдинант Гилемзянов – директор Балтасинского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала.

«Вы посвящаете себя детству, молодости, трудностям, с которыми сталкиваются то самое детство и молодость. Вы те, кто творит чудо, превращая жесткий, агрессивный для наших с вами подопечных мир в яркий, солнечный, понятный, где царит творчество, радость, где есть смыслы. Общественные воспитатели – люди, которые умеют создавать чудо», – сказала заместитель Премьер-министра РТ, председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева.

Вице-премьер поблагодарила общественных воспитателей за их труд, в который они «вкладывают душу». Отдельно она поблагодарила участников специальной военной операции, которые пополняют ряды общественных воспитателей республики.

«Эти парни поняли на своем опыте, что значит дорога человека в этой жизни. Они знают, что такое жизнь и смерть, что такое терять друзей, что такое верить в свою страну. Они знают, что такое быть единым целым», – подчеркнула Фазлеева.

В Татарстане ежегодно, начиная с 2010 года, проводится конкурс «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан». В этом году его зональные этапы прошли в Альметьевском, Балтасинском, Высокогорском, Тукаевском, Чистопольском районах и в Казани.

Институт общественных воспитателей несовершеннолетних введен для совершенствования социальной политики в области предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Общественные воспитатели осуществляют индивидуально-профилактическую работу с подростками, склонными к совершению правонарушений, оказывают помощь родителям или опекунам в воспитании несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, на безвозмездной основе.

Сейчас в республике более 2 тыс. общественных воспитателей закреплены за 2030 несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Это 80% от общего числа поставленных на учет.

Ежегодно по исправлению снимается с учета 74 – 80% подростков, имеющих общественных воспитателей, за девять месяцев 2025 года – 75%.

Абсолютный победитель конкурса этого года Фирдинант Гилемзянов является общественным воспитателем с 2016 года.