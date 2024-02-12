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Экономика 12 февраля 2024 13:05

«Делает больше, чем целые территории»: Муллин похвалил МСБ Нижнекамска

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Малый и средний бизнес Нижнекамского района Татарстана по объемам перерабатываемой и отгруженной продукции опережает целые регионы страны. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава муниципального образования Рамиль Муллин.

Спикер напомнил, что среди муниципальных образований республики Нижнекамск занимает второе место по отгрузке собственных товаров, третье место — по объему ВТП, четвертое место — по средней заработной плате. 70% экономики района формирует нефтегазохимический комплекс, перерабатывается почти 23 млн тонн нефти.

«Очень серьезную лепту вносит МСБ. Инвестиции, которые вкладываются в территорию, соизмеримы с инвестициями регионов страны. Что касается объема перерабатываемой и отгруженной продукции, будь то промышленные производства, будь то малый и средний бизнес, эти цифры соизмеримы с объемами целых регионов. У нас один малый и средний бизнес делает больше, чем целые территории», — отметил глава района.

Муллин также отметил, что год был продуктивным и созидательным, сильно развивалась социальная инфраструктура. Большие планы возложены и на 2024 год.

«Только по национальным, федеральным и республиканским проектам вложено почти 8,3, млрд рублей. С учетом поддержки наших компаний — 10 млрд рублей. Такой объем средств был вложен в инфраструктуру города и района. Это позволяет обновлять здания, сооружения, строить новые объекты, реконструировать общественные пространства, строить дороги. Очень динамично сегодня развиваются сельские территории», — сказал Муллин.

Напомним, в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) задействованы свыше 42 тыс. жителей — это более 27% от населения, занятого в экономике района. Объем отгруженной продукции по итогам прошлого года субъектами МСБ составил более 70 млрд рублей. Ведется активная работа по привлечению новых инвесторов на территорию района.

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#нижнекамский район
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