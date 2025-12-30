Декабрь в РТ оказался теплее нормы на 4 градуса и запомнился рекордным морозом

Первый месяц зимы в Татарстане выдался аномально теплым, его средняя температура превысила климатическую норму примерно на 4 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Месяц в целом оказался выше нормы за счет аномально теплых первой и второй декад. Средние температуры декабря – на уровне "минус" 5-7 градусов. Норма для республики составляет "минус" 9 градусов», – рассказал он.

Начальник Гидрометцентра РТ объяснил, что такая погода была связана с активной циклонической деятельностью.

«На территорию республики выходили атлантические и североатлантические циклоны. Мы попадали то в теплый, то в холодный сектор», – заметил Гоголь.

Однако третья декада месяца, в отличие от двух предыдущих, оказалась холоднее нормы. Это было вызвано вторжением арктического воздуха. Пик похолодания пришелся на 24 декабря, когда средняя температура по региону опускалась до «минус» 22-25 градусов, а на отдельных станциях фиксировались морозы ниже «минус» 30 градусов.

«Наиболее холодным днем было 24 декабря. Это было связано с тем, что к нам в республику поступил холодный арктический воздух, отсюда такое резкое понижение температурного фона», – сказал Феликс Гоголь.

Что касается осадков, то, по его словам, серьезных аномалий в декабре по Татарстану не наблюдалось. Снег и мокрый снег выпадали в целом в пределах нормы, местами с небольшими отклонениями.

