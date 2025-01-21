Долго запрягали, да быстро поехали: почему разогналась индустрия Татарстана и надолго ли

Рост в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности продолжает разгонять промпроизводство в Татарстане – по итогам января – ноября до 4,1%, что почти сравнимо с общефедеральным темпом в 4,3%. С учетом замедления в ноябре декабрьский вклад вряд ли сильно улучшит картину, которая и так чересчур позитивна. Подробнее – в обзоре «Татар-инфома».





Темпы роста индустрии в республике опять чуть недотянули до «средней температуры» по РФ

Фото: © «Татар-информ»

Промпроизводство в Татарстане выросло на 4,1%

По данным Татарстанстата, промышленное производство в Татарстане по итогам января – ноября 2024-го выросло на 4,1% к аналогичному периоду 2023-го. Это рекорд текущего года, предыдущий пик был зафиксирован по итогам 10 месяцев (3,9%).

Темпы роста индустрии в республике опять чуть недотянули до «средней температуры» по РФ. Но есть нюанс – общефедеральные темпы остаются практически неизменным с января – сентября, по итогам 11 месяцев символически замедлившись до 4,3% роста. Тогда как в Татарстане индекс промпроизводства (ИПП), напротив, пока только повышается.

Данные статистики показывают, что индустрия Татарстана резко ускорилась в сентябре (на 12,7% к аналогичному месяцу 2023-го) и октябре (на 14%). Однако в ноябре темпы роста рухнули до 6% (к ноябрю 2023-го). И хотя это не помешало улучшить общий результат в разрезе 11 месяцев года, итоговый показатель для всего 2024-го, который Татарстанстат озвучит не ранее февраля 2025-го, очевидно, вряд ли окажется сильно выше. Конечно, если декабрь не принес неожиданных и приятных сюрпризов.

Но одно можно сказать точно – темп роста индустрии точно превзойдет скромные 2,7%, спрогнозированные ранее Минэкономики РТ. Будет чем гордиться.

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В плюс в Татарстане сработали 16 отраслей

Напомним, и в Татарстане, и по России в целом основным драйвером роста промышленности в последние годы остается обрабатывающий сектор. Однако если по стране определяющий вклад в рост обработки вносит машиностроение (плюс 22,6% по итогам января – ноября), то в Татарстане – кроме автопрома – все же другие отрасли: нефтепереработка и нефтехимия, выпуск резиновых и пластмассовых изделий, а также пищевка.

Отрадно, что все они в этом году остаются в числе «растущих». В Волго-Вятском ГУ Банка России особенно отметили успехи в химпроме – в последние месяцы 2024-го предприятия макрорегиона активно наращивали выпуск продукции, что позволило им компенсировать снижение производства, наблюдавшееся в первой половине прошлого года.

«Увеличение выпуска во многом объяснялось реализацией инвестиционных проектов, нацеленных на расширение производственных мощностей и развитие логистической инфраструктуры для экспорта», – отметили в регуляторе.

За 11 месяцев в плюс в Татарстане сработали 16 отраслей, тогда как в минус – всего четыре, причем не особо «заметных» в «общем котле» (менее 4% в сумме, если брать доли в отгрузке, причем 3% приходится на готовые метизделия). Неудивительно, что обрабатывающие производства в Татарстане за январь – ноябрь выросли на 8,5% (по РФ – на 8%).

Ложка дегтя: если и в сентябре, и в октябре (к соответствующим месяцам 2023-го) рост в этих индустриях составлял фантастические 24,3%, то в ноябре замедлился «всего» до 11% (к ноябрю прошлого года).

В сопоставимом минусе стабильно в Татарстане пребывает добыча полезных ископаемых – по итогам 11 месяцев на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (по РФ – всего минус 0,5%). В то же время намного быстрее, чем по РФ, растут в Татарстане две другие составляющие ИПП – энергетика (на 8,7% за январь – ноябрь) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 6,6%). Но все же, о чем нелишне будет напомнить в очередной раз, общий позитив в индустрии Татарстана пока генерирует исключительно реальный сектор (за вычетом добычи).

Намного быстрее, чем по РФ, растет в Татарстане энергетика (на 8,7% за январь – ноябрь) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во втором полугодии 2024-го российская экономика разделилась на две части

Позитивная динамика, набранная индустрией в Татарстане, вписывается в общефедеральный тренд, который в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) описали как «повышенную волатильность экономической активности».

На практике это значит, что на текущие результаты в отдельных отраслях в отдельные месяцы существенное влияние могут оказывать разовые факторы. Такие как ускорение или торможение выпуска в ОПК, разогрев потребительского спроса (например, в ожидании очередного удорожания кредита), рост цен на автомобили и так далее.

Кстати, именно действием разовых факторов ученые объяснили и ускорение экономического роста в осенние месяцы 2024-го.

«Фактически во втором полугодии 2024-го российская экономика разделилась на две части», – констатировали в ИНП РАН. В одной сохраняется устойчивый рост производства на базе неувядающего, несмотря на всю жесткость денежно-кредитной политики ЦБ, спроса – прежде всего, инициированного самим же государством. Эти же отрасли (ОПК, IТ и сфера услуг) продолжают предъявлять и растущий спрос на трудовые ресурсы, о чем ярче всего свидетельствует снижение безработицы до рекордных 2,3%.

Во второй части отмечается очевидное снижение спроса и замедление производства. В кластер «отраслей реального сектора со стагнирующим или снижающимся выпуском» ИНП РАН включил добычу полезных ископаемых и нефтепереработку (причины – закрытие европейского рынка сбыта, ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ и другие), строительство (существенное удорожание кредитов и сокращение бюджетных расходов на развитие транспортной инфраструктуры), связанную с ним промышленность стройматериалов, а также металлургию и транспорт (особенно в части грузоперевозок).

Главные ограничители для роста – дефицит кадров, санкционные барьеры, высокая загрузка производственных мощностей – одинаково «бьют» по всем регионам Фото: © «Татар-информ»

«Стагнация в промышленности наблюдается с середины 2023-го»

«Отраслевая» волатильность, как нетрудно догадаться, порождает и чрезвычайное региональное разнообразие экономических реальностей. Татарстан в этом плане пока что остается в позитивной зоне, но надолго ли хватит запала – вопрос открытый. Тем более что главные ограничители для роста – дефицит кадров, санкционные барьеры, высокая загрузка производственных мощностей и другие – одинаково «бьют» по всем регионам. И наша республика тут не исключение.

По оценке Райффайзен банка, данные по промпроизводству за ноябрь, на первый взгляд, показывают, что в промышленности вроде бы сохраняется значительный перегрев, так как «выпуск существенно отклоняется от долгосрочного тренда, на 15-17% вверх, по нашим оценкам». В то же время за вычетом динамики машиностроительного комплекса (на долю которого приходится примерно 13%), то есть результатов в производствах готовых металлических изделий, электрооборудования и электроники, машин и оборудования, а также транспортных средств, «перегрева уже не наблюдается».

А в последние месяцы «даже наметилась тенденция охлаждения». «Динамика, впрочем, вряд ли удивительна: в то время как машиностроительный комплекс получает поддержку за счет во многом автономных факторов (таких как бюджетные средства и льготное кредитование), прочим отраслям этих драйверов не хватает. Также существенное давление оказывают санкции. Пока важным позитивным фактором выступает все еще сильный внутренний спрос (особенно это заметно в производстве потребительских товаров)», – отмечают в банке.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в ноябре прирост общепромышленного выпуска практически полностью был обеспечен скачком производства прочих транспортных средств, в которые Росстат включает железнодорожное машиностроение, авиа- и судостроение, а также производство боевых машин. При этом, по данным ЦМАКП, в конце 2024-го рост в этом секторе ускорился исключительно за счет увеличения производства «летательных и космических аппаратов» (а также «прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки»).

Если же из объемов промышленного производства по РФ исключить «секторы с ощутимым присутствием ОПК», придется констатировать, что стагнация в индустрии наблюдается с середины 2023-го.

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«В 2025-м в экономике России может реализоваться сценарий «мягкой просадки»

По оценке Банка России, о переходе к постепенному охлаждению экономической активности в последние месяцы свидетельствовало все больше факторов. Например, в конце 2024-го сокращалась железнодорожная погрузка стройматериалов (показатель ослабления инвестиционного спроса), а также индикатор бизнес-климата ЦБ.

В ходе оперативных опросов компании отмечали «некоторый рост задержек платежей и, как следствие, сокращение поставок с отсрочкой оплаты и рост поставок по предоплате». В Волго-Вятском ГУ Банка России в список озвученных бизнесом проблем добавляли сложности в расчетах за поставки по международным контрактам, увеличение стоимости обслуживания кредитов и – в отдельных случаях – рост стоимости импортируемых материалов и сырья.

Неудивительно, что в таких условиях предприятия в регионах все чаще стали говорить о формировании более умеренных производственных планов и переносе новых проектов «до лучших времен». Еще одним сигналом наметившегося охлаждения экономики в ЦБ назвали снижение прибыли компаний, что ограничит их возможности для увеличения спроса на факторы производства (в том числе на трудовые ресурсы). Кроме прочего, основной ресурс инвестиций – также собственные средства.

По прогнозам аналитиков Райффайзен банка, с учетом всех факторов в 2025-м в экономике России может реализоваться сценарий «мягкой просадки». Негативно может сказаться на темпах роста промышленного производства и ожидаемое замедление динамики потребительских расходов (особенно в связи с высокой базой прошлого года, ухудшения условий кредитования и роста ставок НДФЛ), и обострение проблем в инвестиционной сфере (в том числе в связи с высокими ставками по кредитам и лизингу).