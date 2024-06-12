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Спорт 12 июня 2024 20:52

Дегтярёв: Уверен, что Казань проведет Игры БРИКС на высшем уровне

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Татарстан проведет Спортивные игры стран БРИКС на высшем уровне. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, поприветствовав гостей и участников международных соревнований на церемонии открытия турнира в Казани.

«Нам особенно приятно принимать здесь, в Казани, атлетов из более чем 90 стран мира. У России большой опыт проведения масштабных международных соревнований. Я напомню, в этом году исполняется 10 лет Олимпийским играм в Сочи. Мы развиваем спорт по поручению Президента нашей страны Владимира Путина в каждом уголке России. Я хочу выразить уверенность, что Казань, Республика Татарстан, проведет Игры БРИКС на высшем уровне», — сказал министр.

Ранее с приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Игры БРИКС
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