news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Спорт 12 июня 2024 18:49

Дегтярёв и Леонов прибыли на церемонию открытия Игр БРИКС

Скопировать ссылку

Министр спорта России Михаил Дегтярёв и глава татарстанского Минспорта Владимир Леонов прибыли в международный выставочный центр «Казань Экспо» для участия в церемонии открытия Спортивных игр стран БРИКС.

Видео: «Татар-информ»

Торжественное открытие международного события состоится сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова. В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ будет организована прямая трансляция, начало в 19.30. На церемонии будут присутствовать участники состязаний.

читайте также
Олег Матыцин прибыл на церемонию открытия Игр БРИКС
#Игры БРИКС #владимир леонов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2