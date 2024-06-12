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Олег Матыцин прибыл на церемонию открытия Игр БРИКС
Бывший министр спорта России Олег Матыцин прибыл на церемонию открытия Спортивных игр стран БРИКС, передает корреспондент «Татар-информа».
Видео: «Татар-информ»
Торжественное открытие международного события состоится сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ будет организована прямая трансляция, начало в 19.30. На церемонии будут присутствовать участники состязаний.
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