На главную ТИ-Спорт 12 марта 2026 15:11

Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS для допуска хоккеистов на мировую арену

Фото: minsport.gov.ru

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) о возвращении сборной России по хоккею на мировую арену. Также Дегтярев заявил, что ОКР будет действовать проактивно и окажет полную поддержку в данном вопросе.

«К сожалению, сейчас наша сборная команда по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях. Мы сегодня обсудили направления, подготовку исков в Спортивный арбитраж в Швейцарии по вопросу полноценного восстановления наших спортсменов-хоккеистов на международных соревнованиях как сборной России», – приводит слова Дегтярева корреспондент «Чемпионата» после отчетно-выборной конференции.

Ранее Владислав Третьяк был переизбран на пост президента ФХР (Федерации хоккея России) на пятый срок.

Все российские команды отстранены от международных соревнований с 2022 года.

#фхр #михаил дегтярев #министр спорта рф #Владислав Третьяк
