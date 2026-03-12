news_header_top
Третьяк переизбран на пост президента ФХР

Фото: fhr.ru

Владислав Третьяк переизбран на пятый срок в качестве президента ФХР (Федерации хоккея России). Об этом сообщил председатель правления организации Аркадий Емельянов.

«Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России», – приводит слова Емельянова «Чемпионат».

Владислав Третьяк возглавил федерацию хоккея России в 2006 году. За это время сборная России четырежды становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014 гг.). Третьяк удостоен 16 государственных отечественных наград, а также двух инностранных.

Владислав Третьяк введен в Зал славы в Торонто (1989) и в Зал славы ИИХФ (1997 г.).

