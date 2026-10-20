Дегтярев: МОК требует от стран ЕС письменных гарантий допуска российских атлетов

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Международный олимпийский комитет (МОК) теперь требует от стран Евросоюза письменных юридически обязывающих гарантий допуска всех спортсменов для проведения соревнований. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Европейцы продолжают нам чинить препятствия. Евросоюз — то визы не дают, то устраивают провокации. Эту работу по противодействию мы ведём вместе с МИД и МОК. Здесь МОК нам в помощь, потому что МОК внес теперь изменения в условия проведения соревнований. Они требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, бумажный юридически обязывающий документ. Письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Европейцы начали сейчас попадать в капкан. Они обязаны пустить и русских, и белорусов», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает различные варианты недопуска россиян к международным соревнованиям, включая санкции и визовые ограничения. Мы подготовили об этом материал.