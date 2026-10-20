news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 15:37

Дегтярев: МОК требует от стран ЕС письменных гарантий допуска российских атлетов

Читайте нас в
Дегтярев: МОК требует от стран ЕС письменных гарантий допуска российских атлетов
Фото: "Татар-Информ"

Международный олимпийский комитет (МОК) теперь требует от стран Евросоюза письменных юридически обязывающих гарантий допуска всех спортсменов для проведения соревнований. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Европейцы продолжают нам чинить препятствия. Евросоюз — то визы не дают, то устраивают провокации. Эту работу по противодействию мы ведём вместе с МИД и МОК. Здесь МОК нам в помощь, потому что МОК внес теперь изменения в условия проведения соревнований. Они требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, бумажный юридически обязывающий документ. Письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Европейцы начали сейчас попадать в капкан. Они обязаны пустить и русских, и белорусов», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает различные варианты недопуска россиян к международным соревнованиям, включая санкции и визовые ограничения. Мы подготовили об этом материал.

#мок #сборная России
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

19 октября 2026
Как татарстанцы могут исключить из платежки ЖКУ некоторые услуги

Как татарстанцы могут исключить из платежки ЖКУ некоторые услуги

20 октября 2026
Новости партнеров