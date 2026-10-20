Дегтярев: МОК требует от стран ЕС письменных гарантий допуска российских атлетов
Международный олимпийский комитет (МОК) теперь требует от стран Евросоюза письменных юридически обязывающих гарантий допуска всех спортсменов для проведения соревнований. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Европейцы продолжают нам чинить препятствия. Евросоюз — то визы не дают, то устраивают провокации. Эту работу по противодействию мы ведём вместе с МИД и МОК. Здесь МОК нам в помощь, потому что МОК внес теперь изменения в условия проведения соревнований. Они требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, бумажный юридически обязывающий документ. Письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Европейцы начали сейчас попадать в капкан. Они обязаны пустить и русских, и белорусов», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает различные варианты недопуска россиян к международным соревнованиям, включая санкции и визовые ограничения. Мы подготовили об этом материал.