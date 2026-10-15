ЕС наносит ответный удар: сможет ли МОК защитить российских атлетов от санкций

Российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену, так что в Евросоюзе не могут на это спокойно смотреть и, похоже, готовят новые санкции. Сможет ли МОК противостоять давлению ЕС и готовы ли спортивные федерации переносить турниры из Европы? «ТИ-Спорт» разбирается, кто победит в борьбе за большой спорт.





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Визы, санкции и деньги: Евросоюз хочет перекрыть российским атлетам путь на международную арену

Едва в российском спорте начали распробовать тот самый воздух оттепели, а Международный олимпийский комитет после смены главы принял решение возвращаться россиян на все международные турниры и рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян, еврочиновники решили напомнить, что спорт – это все-таки про политику.

Возвращение российских спортсменов в мировой спорт рискует столкнуться с новым политическим барьером. Пока (МОК) и отдельные федерации постепенно пересматривают ограничения, в Империя (Брюссель) наносит ответный удар, способный осложнить участие россиян в международных турнирах. Речь идет не только о персональных санкциях, но и о финансовом давлении на спортивные организации, открывающие двери для российских атлетов.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS), европейские чиновники рассматривают несколько вариантов, как вставить палки в колеса российскому спорту уже со своей стороны, раз спортивные организации вдруг выбились из «линии партии» и решили вдруг проявить хоть какое-то дружелюбие к России. Впрочем, пока это предложения, а не утвержденные решения Евросоюза.

Один из возможных шагов — введение визовых ограничений для российских спортсменов, выступающих под флагом России. По сути, отдельные страны это уже практикуют, как показала немецкая Универсиад или совсем свежий отказ Нидерландов дать российским гимнасткам Мельниковой, Листуновой и Калмыковой. А в мотивировочной части было указано: «один или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям».

Такая мера перекрывает все усилия спортивных федераций, разрешившим участвовать атлетам, ведь включается уже политики и таможенные службы, которые напрочь перекрывают все решения.

Другой вариант предполагает сокращение или прекращение финансирования международных спортивных организаций за счет европейских средств. Под давление могут попасть федерации, которые допускают россиян к стартам под национальными флагом, гимном и другой государственной символикой. Таким образом, Брюссель намерен воздействовать не только на самих спортсменов, но и на структуры, принимающие решения об их допуске.

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Еще одно направление, на которое хотят надавить в EEAS – пересмотр распределения доходов от телевизионных трансляций крупных соревнований. Европейские страны могут попытаться согласовать действия вещателей и спонсоров, чтобы ограничить коммерческую поддержку турниров, предоставляющих российским командам площадку для выступлений под национальными символами.

Наконец, EEAS предлагает рассмотреть возможность привлечения к совместным действиям государств, придерживающихся аналогичного подхода. В числе потенциальных партнеров упоминаются Великобритания, Норвегия и Швейцария. То есть, страны, которые не входят в Евросоюз, но придерживаются примерно тех же взглядов.

Координация с ними позволила бы расширить давление за пределы Евросоюза.

При этом окончательного решения о введении новых ограничений пока нет. Очевидно, что борьба за возвращение россиян в большой спорт выходит за рамки решений МОК и отдельных федераций: теперь на первый план может выйти политика.

Ответят ли МОК и федерации на угрозы Брюселя?

История с инициативами Европейской службы внешних связей (EEAS) вновь заставляет задаться вопросом: существовал ли вообще большой спорт вне политики? Олимпийское движение десятилетиями провозглашало принципы единства, равенства и честной борьбы, но сегодня допуск спортсменов к соревнованиям все чаще становится предметом дипломатических споров и политического торга.

Создается впечатление, что в Евросоюзе не готовы смириться даже с постепенным возвращением российских атлетов на международную арену. Пока отдельные федерации пересматривают ограничения, европейские чиновники ищут способы финансового и административного давления на спортивные организации.

В результате спортсмены, которые хотят тренироваться, соревноваться и доказывать свое мастерство на лыжне, дорожке или спортивной площадке, вновь оказываются заложниками решений, принимаемых далеко от спортивных арен. Российским атлетам, по сути, не дают делать то, что они умеют и чему учились всю свою жизнь.

Теперь возникает другой, резонный вопрос: а есть ли у международного спортивного сообщества инструменты для ответного давления? Практика показывает, что такие рычаги существуют.

Турниры переезжают вслед за спортивными правилами

Показательный пример — Эстония, которая в 2026 году лишилась права провести чемпионат Европы по фехтованию. Международная федерация фехтования потребовала гарантий, что российские и белорусские спортсмены смогут въехать в страну и выступить в нейтральном статусе. Таллин не согласился, и соревнования перенесли во Францию.

На этом история не закончилась. В июле 2026 года стало известно о переносе из Таллина в испанскую Гранаду чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года. Причина оказалась аналогичной: эстонские власти не намерены допускать российских и белорусских спортсменов на территорию страны.

Фото: «Татар-информ» / Владимир Васильев

Эти случаи показывают, что международные федерации готовы защищать собственные правила допуска, даже если ради этого приходится менять страну проведения турнира. Для государства подобное решение означает потерю не только престижного спортивного события, но и связанных с ним туристических доходов, внимания международной аудитории и организационных инвестиций.

Решится ли МОК на жесткий ответ?

Теоретически МОК и международные федерации могут расширить эту практику: переносить чемпионаты и этапы Кубков мира из стран, которые не обеспечивают въезд спортсменам, имеющим право на участие, в нейтральные государства. В отдельных случаях организаторы способны пересмотреть распределение турниров и отдать соревнования, в которых есть риск недопуска россиян в нейтральные страны, не входящие в еврозону. Также там могут отказать стране в проведении будущих стартов или потребовать письменных гарантий беспрепятственного допуска участников.

Однако есть принципиальная разница между защитой правил соревнований и открытым политическим противостоянием. Не каждая федерация готова вступать в конфликт с европейскими правительствами, рисковать спонсорскими контрактами и сталкиваться с визовыми или финансовыми ограничениями. Кроме того, далеко не все международные организации одинаково трактуют вопрос возвращения россиян.

Фото: «Татар-информ»

Поэтому главный вопрос заключается в том, хватит ли спортивным руководителям последовательности, чтобы отстаивать собственные решения. Перенос двух крупных турниров из Эстонии показывает, что такой механизм работает. Но превратится ли он в системную практику, способную изменить подход европейских государств, пока остается открытым вопросом.

В конечном счете именно от позиции МОК и международных федераций зависит, останется ли спорт пространством, где судьбу спортсменов определяют его результаты и соблюдение правил, или допуск на старт окончательно превратится в инструмент политического давления.