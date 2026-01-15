Дефицит кадров и запрос на навыки: Султанова назвала четыре тренда на рынке труда РТ

По итогам 2025 года на рынке труда Татарстана отмечается несколько трендов. В их числе сохранение дефицита кадров в сферах с массовым наймом, запрос работодателей на навыки соискателей, удержание персонала и спрос на подработку. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«Во-первых, дефицит кадров сохранился в сферах с массовым наймом – прежде всего в розничной торговле, медицине и фармацевтике. Проблему дефицита кадров усилила нехватка навыков у соискателей, из-за чего работодатели могли испытывать проблемы с подбором персонала при наличии кандидатов на рынке. Главная причина, почему татарстанцам в 2025 году отказывали в трудоустройстве, – нехватка квалификации. Поэтому запрос на навыки стал вторым трендом на рынке труда», – рассказала она.

В-третьих, работодатели фокусировались на оптимизации ресурсов, более избирательном найме кадров и увеличении усилий по удержанию персонала. В-четвертых, сохраняется стабильный спрос на подработку, как со стороны соискателей, так и работодателей. По данным опроса в четвертом квартале, 47% соискателей республики планируют искать подработку в ближайшие три месяца, как и годом ранее. Из них 22% «определенно рассматривают» такой вариант, еще 25% – «скорее рассматривают». У 5% татарстанцев подработка уже есть. Что касается вакансий с подработкой, то их доля выросла с 7% в 2024 году до 8% в 2025 году на фоне других форм занятости.

Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных вакансиях и прогнозируемом росте зарплат в 2026 году читайте в материале «Татар-информа».