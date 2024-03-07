Минфин РФ: Объем ФНБ к 1 марта составил 12,258 трлн рублей или 6,8% ВВП

Объем Фонда национального благосостояния (ФНД) к 1 марта 2024 года достиг 12 258 661,2 млн рублей. Причем данная сумма составляет 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщает Минфин РФ. Отмечается, что вышеназванный объем ФНБ эквивалентен 133 436 млн долларов.

Также на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227 517,1 млн китайских юаней, 358 014,6 кг золота в обезличенной форме и 1 241 млн рублей. Кроме того, на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 658 287,3 млн рублей.

Часть средств размещена также в облигациях российских эмитентов. Например, в облигациях госкорпорации «Ростех» - 17 952,4 млн рублей.

Помимо этого, часть средств ФНБ лежит в акциях российских компаний. К примеру, в привилегированных акциях «РЖД» – 722 141,3 млн рублей, в акциях «Аэрофлота» – 90 823,1 млн рублей, в обыкновенных акциях Сбербанка – 3 303 115,3 млн рублей.