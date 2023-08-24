Дефицит бюджета Казани на 2023 год превысил 5 млрд рублей

Дефицит казанской городской казны на 2023 год достиг 5,2 млрд рублей. Покрыть его намерены за счет остатков средств бюджета Казани на начало текущего года. Об этом на сессии Казгордумы IV созыва доложил начальник Финансового управления горисполкома Ирек Мухаметшин.

«В результате внесенных изменений, объем бюджета Казани на 2023 год по доходам составит 38,5 млрд рублей, расходам — 43,8 млрд рублей с дефицитом 5,2 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города на начало года», — отметил спикер, выступая перед депутатами.

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По словам Мухаметшина, в этом году увеличен объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 192,4 млн рублей, в том числе на обеспечение доступности общественного транспорта 93,5 млн рублей, на фестиваль «СоТворение» — 50,3 млн рублей, на содержание муниципальных учреждений — 29,3 млн рублей, на выплату муниципальным работникам и гранты — 12,6 млн рублей.

Помимо этого, на переселение граждан из аварийного жилья выделено 6,7 млн рублей и субвенции на переданные государственные полномочия 32,4 млн рублей.

За счет остатков средств бюджета города на начало года расходную часть увеличат на 697,5 млн рублей.

Из этих средств 331 млн рублей направят на содержание муниципальных учреждений; 207,5 млн рублей — на благоустройство территории города и содержание улично-дорожной сети; 57,3 млн рублей — на приобретение жилья для семей, которые признаны малоимущими; 36,7 млн — на подключение к инженерным сетям объектов спорта.

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Помимо этого, на строительство, содержание и ремонт площадок для твердых коммунальных отходов будет направлено более 30 млн рублей, на общегородские мероприятия — 27 млн рублей и на прочие расходы — 6 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появится новый многофункциональный комплекс с концертным залом.