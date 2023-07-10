«Дедлайн — месяц»: Ильсур Метшин призвал оперативно решить проблему с вывозом мусора

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В Казани выросло число нарушений содержания контейнерных площадок — с девяти до 48. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал решить проблему в течение месяца.

«Выросло количество нарушений в содержании контейнерных площадок с девяти до 48. Были проблемы по своевременному вывозу», — сообщил он.

Метшин выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону благодаря новому руководству УК «ПЖКХ», которую возглавил депутат Казгордумы Евгений Чекашов. Неделю назад градоначальник представил его своим коллегам в мэрии. Он поручил до августа вернуться к порядку в поселках и городе.

«Я не жду долгого раскачивания по работе. Дедлайн — месяц. С середины августа, до Дня города, чтобы мы видели полный порядок и в поселках, и на территориях всех управляющих компаниях независимо от форм собственности в городе», — резюмировал мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главной задачей нового руководителя предприятия УК «ПЖКХ» станет своевременное и качественное оказание услуг по вывозу твердо-коммунальных отходов.