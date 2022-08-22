Индия и Россия обсуждают взаимное признание платежных систем RuPay и «Мир»

Россия и Индия скоро могут взаимно признать платежные системы друг друга — «Мир» и RuPay. Этот вопрос поднимался во время визита советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала в Москву 17–18 августа, сообщает издание Deccan Herald.

Отмечается, что Довал встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, а также с другими членами российского Правительства.

Помимо признания платежных систем, Россия и Индия также рассматривают вопрос расширения использования национальных валют в двусторонней торговле и возможность создания международной резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС (Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР).

В статье также сообщается, что в конце марта Россия и Индия создали аналог SWIFT для расчетов между странами. Напомним, в апреле Москва предложила Дели перевести в рубли и рупии все расчеты за поставки, кроме нефтяных.