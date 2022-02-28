Дебют Кучаева и Лисаковича, Самошников в роли капитана: состав «Рубина» против «Зенита»

Казанский «Рубин» представил стартовый состав на игру 19-го тура Российской Премьер-Лиги против петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В матче в Санкт-Петербурге за «Рубин» официально дебютируют Александр Ломовицкий, Константин Кучаев и Виталий Лисакович.

Стоит отметить, что с капитанской повязкой в составе казанцев выйдет Илья Самошников, а полузащитник Хван Ин Бом не попал в заявку на матч из-за перелома большого пальца.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий - Мусаев, Кучаев, Хакшабанович - Кварацхелия, Дрейер, Лисакович.

Начало игры в 19:00 по московскому времени.

После 18 туров «Рубин» с 22 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.