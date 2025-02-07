«Даже не помнил, что взял карту»: за что судили казанца, женившегося на приемной матери

Вахитовский суд Казани поставил точку в уголовном деле скандально известного жителя Казани Даниила Зарипова, который два года назад женился на своей приемной матери. Вопросы у следствия к нему возникли из-за кражи денег с банковской карты. Подробности этого дела в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





23-летнего Даниила Зарипова признали виновным в краже денег с банковского счета своего приятеля

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Деньги я ему вернул, мы уже помирились»

Вахитовский суд Казани вынес приговор казанцу, финалисту музыкального шоу «Ты супер!». 23-летнего Даниила Зарипова признали виновным в краже денег с банковского счета своего приятеля.

На заседание сегодня пришел пострадавший приятель Зарипова, у которого тот и похитил банковскую карту. Парни давно помирились, оба с опаской смотрели на журналистов и не понимали, кто их позвал.

Пострадавший решил, что СМИ пригласил Зарипов, и почти уже обиделся на него, обвинив его в огласке ситуации. Но Даниил и сам недоумевал, почему на процессе присутствуют журналисты. Он попросил представителей СМИ объяснить его другу, что к огласке непричастен и не стал бы выносить «этот позор» на всеобщее обозрение.

По версии следствия, Даниил Зарипов встретился с другом, чтобы вместе провести время и выпить, они поехали к другу домой. Там они поссорились, поскольку друг не разрешал Даниилу громко включать музыку и прогнал его. Тогда Зарипов, прихватив со стола банковскую карту хозяина квартиры, отправился по барам и потратил с нее 5,6 тысячи рублей.

Ближе к утру уставший Зарипов вернулся домой к другу, попросил разрешения принять у него душ и переодеться. Приятель согласился и рассказал Зарипову, что где-то потерял свою карту, возможно обронил. Даниил признается, что настолько был обеспокоен проблемой друга, что даже не вспомнил, что, будучи пьяным, сам взял банковскую карту друга, и даже предложил ему написать заявление в полицию.

Через несколько часов банковская карта нашлась у Даниила Зарипова, но уголовное дело уже было возбуждено.

Ранее Даниил Зарипов неоднократно попадал в поле зрения СМИ. «Татар-информ» рассказывал, что педагог, музыкальный руководитель 53-летняя Айсылу Чижевская усыновила шестерых детей. Позже за одного из своих приемных детей – 23-летнего Даниила – она вышла замуж, это случилось ближе к концу 2023 года. Остальных приемных детей из-за этого у нее забрали.

В мае прошлого года Айсылу Чижевская-Мингалим заявила, что разводится со своим супругом Даниилом. Как выяснилось, 23-летний муж в интернете предлагал недвусмысленные услуги. Супруга попыталась его уберечь от запретных пристрастий, но безуспешно. Она заверила, что у них был крепкий творческий союз. Однако, как предполагали СМИ, их ход мог быть пиаром, чтобы подогреть к себе интерес публики. Разница в возрасте между супругами в этой паре составила 31 год. Однако в суде Даниил Зарипов рассказал, что они до сих пор находятся в браке.

Даниил Зарипов два года назад женился на своей приемной матери Айсылу Чижевской Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас мы почти не общаемся, вместе не живем»

Помощник прокурора Никита Муравьев запрашивал для Зарипова 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он обьяснил, что запрашивает реальный срок из-за того, что Зарипов совершил преступление в период действия условного срока. Всего у Зарипова за плечами три уголовных дела за мелкие хищения и одно за наркотики.

Несмотря на это, адвокат подсудимого настаивал, что наказание слишком суровое, ведь Даниил Зарипов полностью возместил ущерб.

«5,6 тысячи рублей – это вообще административное дело должно быть. Это пробел в законодательстве. Если человек крадет наличностью 5 тысяч рублей, ему вменяют первую часть – в мелком размере, а когда крадет с банковской карты, то третью часть, что считается крупным размером и степень тяжести увеличивается. Надеюсь, когда-нибудь это исправят, я прошу изменить квалификацию. Даниил сотрудничал со следствием, во всем признался, много раз извинялся и помирился с пострадавшим», – сказал адвокат.

На суде также огласили показания свидетелей, в том числе и экс-приемной матери-супруги Зарипова – Айсылу Чижевской. На допросе во время проведения следственных действий она рассказывала, что сейчас живет одна, а ее супруг, после того как съехал, начал злоупотреблять спиртным.

«Даниил появился в нашей семье, чужим людям он говорил, что я его мама. До того, как я забрала его в приемную семью, он проживал в детском доме. Он родился в полной семье, ничего о его родителях, кроме их имен и фамилий, мне неизвестно. Его биологическая мама умерла в 2023 году, она принимала наркотики. Где находится его отец, я не знаю. Мать сразу после рождения Даниила ушла, оставив его с отцом и бабушкой. С 6 до 14 лет он жил в детском доме, его любила только бабушка. Отец постоянно находился в тюрьме», – зачитал помощник прокурора Вахитовского района Никита Муравьев.

Никита Муравьев запрашивал для Зарипова 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Айсылу Чижевская отметила, что финансовым благополучием Даниила Зарипова занималась его бабушка. Она отправляла ему деньги в детский дом. У Зарипова есть также родная сестра, но она росла с матерью и с ним не общалась.

«Даниил плохо учился, его даже не хотели аттестовывать. После окончания школы он поступил в музыкальное училище, но бросил его, так как не хотел заниматься предметами и сдавать зачеты. Во время проживания со мной Даниил занимался творчеством – он отлично поет, выступал на сцене вместе со мной. Всегда мне помогал, очень хорошо готовит. Сейчас мы проживаем не вместе, так как из Лаишево ему далеко ездить на работу в Казань», – дополнил показания государственный обвинитель.

О том, что Зарипов состоит на учете у психиатра и нарколога, Чижевская знала.

«У нарколога он состоял на учете из-за употребления наркотических средств. Когда я забрала его из детского дома, то ничего об этом не знала. Этой пагубной привычки я у него не замечала. Он стал их употреблять после 18 лет. К психиатру в диспансер я отвозила его сама из-за его поведения. Он выгонял меня зимой на улицу. На данный момент мы с ним практически не общаемся», – говорила на допросе Чижевская.

Из-за многочисленных проступков в прошлом за кражу денег с банковской карты суд приговорил Зарипова к реальному сроку Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В последнем слове Даниил Зарипов сказал, что завязал с алкоголем и запрещенными веществами и сейчас старается делать добрые дела. Пообещал, что никогда больше не будет заниматься криминалом, и просил строго его не наказывать. Но из-за многочисленных проступков в прошлом за кражу денег с банковской карты суд приговорил его к реальному сроку.

«Признать виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима», – сказал судья.