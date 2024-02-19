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Политика 19 февраля 2024 16:16

Даванков предложил продать дорогие здания Соцфонда, чтобы покрыть дефицит бюджета России

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе Росимущества РФ Вадиму Яковенко продать здания Соцфонда России. На вырученные же деньги покрыть дефицит федерального бюджета, пишет ТАСС.

Уточняется, что речь идет только про дорогие здания фонда, исключая из списка объекты культурного наследия. Если реализовать идею, то в условиях дефицита бюджета, доходы РФ существенно повысятся, говорит спикер. Он подчеркнул, что в 2024-м дефицит федерального бюджета ожидается на сумму 1,6 трлн рублей.

При этом, согласно данным Даванкова, в 2022-м доходы федерального бюджета от основной деятельности Росимущества (сдача объектов в аренду, продажа объектов) составили 31 млрд рублей.

Он также добавил, что все объекты Соцфонда могут стоить свыше 250 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета РФ резко выросли в феврале 2024 года.

#росимущество #Социальный фонд России #дефицит #федеральный бюджет
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