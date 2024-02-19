СМИ: Расходы бюджета РФ резко выросли в феврале 2024 года

В первой половине февраля 2024 года расходы федерального бюджета увеличились до 2,05 трлн рублей, сообщает ПРАЙМ. При этом ежедневные бюджетные траты РФ подскочили до 150 млрд рублей. Это на 65% больше, чем в первой половине февраля 2023-го.

В январе этого года расходы федерального бюджета России составили 2,704 трлн рублей. А всего с 1 января по 15 февраля из бюджета потратили 4,75 трлн рублей.

При этом, согласно данным системы «Электронный бюджет», доходы бюджета РФ за с начала 2024 года уже составили 2,285 трлн рублей (6,5% от прогноза). Однако Минфином РФ было прогнозировано 2,4 трлн рублей. В министерстве объяснили, что конечную сумму дохода за первые два месяца года можно будет после 29 февраля и окончания налогового периода.