Даутова об обвинении в свой адрес: «Часть вины признаю, но со следствием не согласна»

Обвинительное заключение огласили экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой по новому уголовному делу. Сегодня Вахитовский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего банкира. В этот раз ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

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Даутовой вменяют три эпизода – первый связан с выдачей незаконного кредита в 712 миллионов Казанскому заводу синтетического каучука в 2013 году. Эти деньги выдали на финансирование нефтехимического комплекса, однако банку их не вернули.

Далее, в 2016 году банк выдал кредит на 100 миллионов на погашение займов некой ООО “Торговля и логистика”. Однако, как установили следователи, на деле компания никакую деятельность не вела.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Последний эпизод связан с выдачей кредита самой себе. Общая сумма составила 78 миллионов рублей.

«Даутова разработала схему выдачи финансовых средств компании, и предоставляла недостоверные сведения при получении займов. Сотрудники банка верили ей и не знали о ее намерениях. Подсудимая действовала умышленно, осознавая последствия, и понимала, что ее действия нанесут вред банку и он не сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками», – следует из материалов дела.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В суд Даутова пришла со своим адвокатом, женщина была в хорошем настроении и даже успела перекинуться парой слов с журналистами. Не теряла оптимизма она и на самом процессе, когда рассказала суду, что получила повестку в день своего рождения. Что касается самого обвинения, то объяснять свою позицию на начальном этапе подсудимая не стала – лишь уточнила, что не согласна с трактовкой обвинения.

«Свою вину я признаю частично, но следствие неправильно истолковало мои действия. Свою позицию я выражу на суде позже», – обратилась к суду Даутова.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Так как в суд не пришел представитель потерпевшего, процесс решили отложить.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Вахитовском районном суде Казани стартовал новый судебный процесс по делу Даутовой. В этот раз женщина оказалась замешена в незаконной выдаче себе и своим компаниям кредитов. Общая сумма ущерба составила почти 900 миллионов рублей.

На скамье подсудимых Даутова оказалась не впервые. В июне 2019 года тот же Вахитовский районный суд отправил ее за решетку на 3 года. Ее признали виновной в «выводе» из банка почти 250 миллионов рублей.