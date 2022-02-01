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Спорт
1 февраля 2022  19:28
Дамир Садриев

Предолимпийский матч между Швейцарией и Канадой отменен из-за коронавируса

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Предолимпийский товарищеский матч между сборными Канады и Швейцарии отменен из-за коронавируса у одного из хоккеистов европейской сборной. Об этом сообщает федерация хоккея Швейцарии.

В день игры стало известно о том, что защитник сборной Кристиан Марти сдал положительный ПЦР-тест. Он уже покинул тренировочный лагерь национальной команды. Швейцарцы отправятся в Пекин 2 февраля.

Стоит отметить, что игра должна была состояться сегодня, 1 февраля. 

На Олимпиаде в Пекине Канада сыграет в группе А против США, Германии и Китая. Швейцария попала в группу B с Россией, Чехией и Данией.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

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