Предолимпийский матч между Швейцарией и Канадой отменен из-за коронавируса

Предолимпийский товарищеский матч между сборными Канады и Швейцарии отменен из-за коронавируса у одного из хоккеистов европейской сборной. Об этом сообщает федерация хоккея Швейцарии.

В день игры стало известно о том, что защитник сборной Кристиан Марти сдал положительный ПЦР-тест. Он уже покинул тренировочный лагерь национальной команды. Швейцарцы отправятся в Пекин 2 февраля.

Стоит отметить, что игра должна была состояться сегодня, 1 февраля.

На Олимпиаде в Пекине Канада сыграет в группе А против США, Германии и Китая. Швейцария попала в группу B с Россией, Чехией и Данией.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.