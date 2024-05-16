«Даруя кровь — спасаем жизнь»: чиновники и волонтеры в Челнах сдали 18 литров крови

Сегодня в администрации Центрального района Набережных Челнов совместно с местным филиалом республиканского центра переливания крови состоялась благотворительная акция «Даруя кровь — спасаем жизнь».

В акции приняли участие 39 человек, они сдали около 18 литров крови. Доноры ответственно подошли к процессу: соблюдали необходимые рекомендации, чтобы их вклад не был напрасным и помощь была оказана нуждающимся.

Среди добровольцев — сотрудники администрации Центрального района, Социального фонда, волонтеры молодежного центра «Нур», студенты Казанского инновационного университета, Камского института искусств и дизайна, Камского технико-экономического колледжа, предприниматели, актив ТОС.

К акции присоединился глава Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов. Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, руководитель в донации принимает участие каждый год.

«Для меня, как и для всех, кто сегодня добровольно сдает кровь, важен вклад в дело спасения жизни людей. Люди, которые регулярно сдают кровь, заслуживают особой благодарности и признания за свой добрый поступок. Их участие спасает жизни, приносит надежду и помогает тем, кто нуждается в этом жизненно важном ресурсе», — отметил глава района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Нижнекамска с редкой группой крови поучаствовала в донации в 106-й раз.