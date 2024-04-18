Нижнекамка с редкой группой крови поучаствовала в донации в 106-й раз

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске легендарный донор Татьяна Хисматуллина пришла в центр крови в 106-й раз. Пришла она не одна, а взяла с собой подругу — Наталью Шишкину, которая решилась на сдачу крови впервые. Символично, что сейчас в Нижнекамске проходит неделя донорства. Каждый желающий может сдать кровь и помочь нуждающимся.

Обе женщины — медики. Татьяна в какой-то степени оказала влияние на подругу. В специальном приложении ее статус не почетный, а легендарный донор. В Нижнекамске она такая одна.

«Это состояние внутреннего комфорта. Я понимаю, что хоть кому-то я могу продлить жизнь. И кому-то помочь своей кровью. А если моя кровь уникальная, четвертая положительная, я считаю, что это редкая группа. И она точно кому-то нужна, я получаю очень большое удовольствие от того, что я помогаю людям», — говорит медицинский психолог Нижнекамской детской больницы с перинатальным центром Татьяна Хисматуллина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Заведующая отдела заготовки крови и её компонентов ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» Ольга Ситдикова говорит, что случаи для переливания крови бывают разные.

«Обширный спектр показания для переливания — как хронические заболевания, анемия, так и экстренные операции — ДТП, теракты, кровотечение. Спектр достаточно большой», — пояснила медик.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Наталья Шишкина — заведующая отделением медико-социальной помощи Нижнекамской детской районной больницы. О последующих визитах на станцию переливания крови Наталья Шишкина пока не думает. Все мысли о том, как всё пройдет сегодня. Как говорит женщина, этот шаг она обдумывала долго.

«Честно, конечно, подтолкнули и последние события, и то, что кровь люди сдают, и нужно это. У меня достаточно хорошая группа крови — первая отрицательная. Не пью, не курю, поэтому хотелось бы, чтобы моя кровь принесла пользу кому-то», — поделилась нижнекамка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Во время сдачи доноры находились в разных операционных. Одна женщина сдавала кровь, другая — плазму. Процесс занимает около 20 минут. А в качестве бонуса две подруги получат небольшую премию и законный выходной.